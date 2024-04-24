“سانشيز ” يدرس” تقديم استقالته بعد فتح تحقيق ضد زوجته

هبة بريس _ وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء، في رسالة نشرها على منصة “إكس”، أنه “يفكر” في إمكانية تقديم استقالته بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضد زوجته بتهمة استغلال النفوذ والفساد.

وقال “أحتاج إلى التوقف والتفكير” لاتخاذ قرار “بشأن ما إذا كنت سأستمر في منصب رئيس الحكومة أو إذا كان علي أن أتخلى عن هذا الشرف”، مضيفا أنه سيعلن قراره الإثنين للصحافة، بينما يعلق أنشطته حتى ذلك الوقت