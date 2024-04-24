“سانشيز ” يدرس” تقديم استقالته بعد فتح تحقيق ضد زوجته
هبة بريس _ وكالات
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء، في رسالة نشرها على منصة “إكس”، أنه “يفكر” في إمكانية تقديم استقالته بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضد زوجته بتهمة استغلال النفوذ والفساد.
وقال “أحتاج إلى التوقف والتفكير” لاتخاذ قرار “بشأن ما إذا كنت سأستمر في منصب رئيس الحكومة أو إذا كان علي أن أتخلى عن هذا الشرف”، مضيفا أنه سيعلن قراره الإثنين للصحافة، بينما يعلق أنشطته حتى ذلك الوقت
10 تعليقات
عالم أخر يناديكم
هذا الشريف العفيف الذي واقف ضد قتلة الاطفال سيحاولون بكل جهدهم النيل منه
ذلك إهانة بالنسبة له
ذلك هو مبتغاهم من البداية
سانشيز رئيس حكومة محترم جدا وله منا كل التقدير..
القانون فوق الجميع..
مع كامل الأسف، شخصية كاريزمية اعطت الشيء الكثير للسياسة الإسبانية لكن يبدو أن هناك من يبحث داءما عن خلق عثرات لأمثال هؤلاء النزهاء
الحزب الشعبي اليميني و حزب فوكس اليمين المتطرف يريدون الاطاحة بالحكومة سانشيز يلفقون الكذوب لزوجته و حكومته باغين اوصلو للحكم باي وجه كان في الانتخابات السابقة في الاندلوس و كاستيا اليون و مدريد جمعيات تابعة لليمينين و الرهبات ينقلون الناس من البوادي و المسنين باسيارة الاجرة بالمجان لالانخاب لصالحهم و ان لا استقالة لحكومة الرئيس سانشيز .
اعتقد بسبب الموقف من غزة يتم تدبير له هذه الفضيحة للاطاحة به
اوا شفتي، خرجات عليه المرا ديالو. و تستمر الحياة هه