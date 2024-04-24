بايدن يقر دعما بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، قانونا يوفر مساعدات أمريكية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا، وإسرائيل، وتايوان.

ويتضمن مشروع القانون 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات إنسانية لغزة، وثمانية مليارات دولار لمواجهة نفوذ الصين العسكري.

وقال بايدن إن القانون “يقدم دعما حيويا لشركاء أمريكا حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم”، مضيفا أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيبدأ في الساعات القليلة المقبلة

وطالب بايدن إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة، قائلا “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.