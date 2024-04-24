أخنوش: رهاننا هو أن لا يترك مواطن أو أسرة مغربية عرضة للفقر والهشاشة
هبة بريس – الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء أمام غرفتي البرلمان، “إن رهان الحكومة الثابت، خلف توجيهات جلالة الملك، هو أن لا يترك مواطن مغربي أو أسرة مغربية عرضة للفقر والهشاشة، دون دعم عمومي يحفظ كرامتهم”.
وتطرق رئيس الحكومة، خلال تقديمه داخل قبة البرلمان للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2021-2024، لمضامين التعاقد الاجتماعي الذي تسعى الحكومة لتحقيق، لفائدة المواطن المغربي والأسرة المغربية.
وأضاف أخنوش، أن رهان حكومته هو إنجاح التغطية الصحية وتوفير عرض صحي يحفظ كرامة كل مواطن، وبناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المغاربة، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وكذا تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة.
ولفت رئيس الحكومة في معرض كلمته إلى أن ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية فاق كل التوقعات والانتظارات، ويترجم حرص الحكومة الشديد على تنزيل مختلف التعهدات، دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا.
2 تعليقات
سبحان الله يا اخي على بgحتكم كما قالو اخواننا المصريين عكس كلامكم اصح واجدر …يقولون مالايفعلون
ابركة من الكدوب مع هد الحكومة ارتفاع الفقر و الهشاشة و المرض وووووووو