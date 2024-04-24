أخنوش: رهاننا هو أن لا يترك مواطن أو أسرة مغربية عرضة للفقر ‏والهشاشة

هبة بريس – الرباط

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء أمام غرفتي البرلمان، “إن رهان الحكومة ‏الثابت، خلف توجيهات جلالة الملك، هو أن لا يترك مواطن مغربي أو أسرة مغربية عرضة للفقر ‏والهشاشة، دون دعم عمومي يحفظ كرامتهم”.‏

وتطرق رئيس الحكومة، خلال تقديمه داخل قبة البرلمان للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ‏‏2021-2024، لمضامين التعاقد الاجتماعي الذي تسعى الحكومة لتحقيق، لفائدة المواطن ‏المغربي والأسرة المغربية.‏

وأضاف أخنوش، أن رهان حكومته هو إنجاح التغطية الصحية وتوفير عرض صحي يحفظ ‏كرامة كل مواطن، وبناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المغاربة، وتقوية مناعة ‏الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وكذا تحديث الإدارة المغربية وجعلها ‏آلية لتحقيق التنمية الشاملة.‏

ولفت رئيس الحكومة في معرض كلمته إلى أن ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية فاق كل ‏التوقعات والانتظارات، ويترجم حرص الحكومة الشديد على تنزيل مختلف التعهدات، دون البحث ‏عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا.‏

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