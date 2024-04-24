عزيز اخنوش

أخنوش: حكومتنا مدينة للملك بما أنجزته ‏بلادنا من نهضة وطنية

2024-04-24 / 16:49
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هبة بريس – الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش على أن حكومته مدينة لجلالة الملك، بما أنجزته ‏بلادنا من نهضة وطنية على كافة الأصعدة.

وقال أخنوش في كلمته بجلسة تقديم حصيلة الحكومة أمام البرلمان، يومه الأربعاء، أن الحكومة تتشرف بأن ‏‏”تتحمل أمانة المسؤولية في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والقيام بها على ‏الوجه الأكمل”.‏

وأبرز رئيس الحكومة عبر كلمته أمام غرفتي البرلمان، أن ما حققته التجربة ‏المغربية من تطورات دستورية وديمقراطية وتنموية ودبلوماسية ورياضية وغيرها ‏من مظاهر الإشعاع الحضاري، “لم تكن ممكنة لولا عمق الرؤية الملكية ‏المتبصرة، التي طالما شكلت الدعامة المحورية لتكريس مقومات الدولة ‏العصرية”.‏

2024-04-24 / 16:49
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