أخنوش: حكومتنا مدينة للملك بما أنجزته بلادنا من نهضة وطنية
هبة بريس – الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش على أن حكومته مدينة لجلالة الملك، بما أنجزته بلادنا من نهضة وطنية على كافة الأصعدة.
وقال أخنوش في كلمته بجلسة تقديم حصيلة الحكومة أمام البرلمان، يومه الأربعاء، أن الحكومة تتشرف بأن ”تتحمل أمانة المسؤولية في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والقيام بها على الوجه الأكمل”.
وأبرز رئيس الحكومة عبر كلمته أمام غرفتي البرلمان، أن ما حققته التجربة المغربية من تطورات دستورية وديمقراطية وتنموية ودبلوماسية ورياضية وغيرها من مظاهر الإشعاع الحضاري، “لم تكن ممكنة لولا عمق الرؤية الملكية المتبصرة، التي طالما شكلت الدعامة المحورية لتكريس مقومات الدولة العصرية”.