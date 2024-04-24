من داخل قبة البرلمان.. أخنوش يصف حصيلة عمل حكومته بـ”المشرفة”
هبة بريس – الرباط
نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش داخل قبة البرلمان، بقيم التعاون والتوازن التي طبعت علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية أغلبية ومعارضة.
وعبر رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2021-2024، عن فخره ”بالمجهودات الجبارة التي قام بها كافة أعضاء الحكومة، والتي سمحت لنا اليوم بأن نعرض حصيلة مرحلية مشرفة”، بحسب تعبيره.
وأضاف أخنوش، بأن هذه الجلسة تأتي لإطلاع البرلمانيين على مدى احترام تنزيل التعهدات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وتقييم مستوى تقدم تنفيذ مختلف الأوراش الحكومية.
تعليق واحد
هو على صواب. إنجازات ضخمة ليس لها مثيل لاكن لمصلحته هو ومن معه لاغير.