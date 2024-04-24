من داخل قبة البرلمان.. أخنوش يصف حصيلة عمل حكومته بـ”المشرفة”

هبة بريس – الرباط

نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش داخل قبة البرلمان، بقيم التعاون والتوازن التي ‏طبعت علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية أغلبية ومعارضة.

وعبر رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل ‏الحكومة 2021-2024، عن فخره ‏‏”بالمجهودات الجبارة التي قام بها كافة أعضاء الحكومة، والتي سمحت لنا اليوم ‏بأن نعرض حصيلة مرحلية مشرفة”، بحسب تعبيره.‏

وأضاف أخنوش، بأن هذه الجلسة تأتي لإطلاع البرلمانيين على مدى ‏احترام تنزيل التعهدات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وتقييم مستوى تقدم ‏تنفيذ مختلف الأوراش الحكومية. ‏