من داخل قبة البرلمان.. أخنوش يصف حصيلة عمل حكومته بـ”المشرفة”

2024-04-24 / 16:35
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هبة بريس – الرباط

نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش داخل قبة البرلمان، بقيم التعاون والتوازن التي ‏طبعت علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية أغلبية ومعارضة.

وعبر رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل ‏الحكومة 2021-2024، عن فخره ‏‏”بالمجهودات الجبارة التي قام بها كافة أعضاء الحكومة، والتي سمحت لنا اليوم ‏بأن نعرض حصيلة مرحلية مشرفة”، بحسب تعبيره.‏

وأضاف أخنوش، بأن هذه الجلسة تأتي لإطلاع البرلمانيين على مدى ‏احترام تنزيل التعهدات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وتقييم مستوى تقدم ‏تنفيذ مختلف الأوراش الحكومية. ‏

2024-04-24 / 16:35
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