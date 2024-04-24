عبد الجليل: المغرب ملتزم بقوة لفائدة إزالة الكربون من قطاع النقل

هبة بريس

أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن المغرب ملتزم بقوة لفائدة إزالة الكربون من قطاع النقل.

وأضاف عبد الجليل، في كلمة له خلال افتتاح لقاء منظم في إطار التعاون مع المنتدى الدولي للنقل، تحت شعار “إزالة الكربون من وسائل النقل في الاقتصادات الناشئة”، أن طموحات المغرب في مجال التنمية المستدامة هي “عالية جدا”.

وفي هذا الاتجاه، أبرز الوزير خلال الورشة الافتتاحية حول إزالة الكربون من وسائل النقل في المغرب، أن أداء الاقتصاد الوطني، وجودة حياة المواطنين، والإدماج الاجتماعي والجاذبية السياحية رهينة بشكل كبير بحركية ناجعة ونظيفة.

وقال إنه لذلك أضحى من الضروري تكييف البنيات التحتية وأنظمة التنقل مع الظروف المناخية الجديدة، لضمان تشغيل وسائل النقل وتجنب خسائر اقتصادية أو حتى كوارث إنسانية.

وبحسب الوزير، فإن هذا اللقاء يسعى إلى أن يشكل منصة للتبادل بين المشاركين حول السيناريوهات المحتملة لإزالة الكربون من وسائل النقل، خاصة في السياق الحالي الذي يتسم بالتأثيرات المحسوسة لتغير المناخ على كوكب الأرض، والظروف الاقتصادية المعقدة الناجمة عن الأزمات المتتالية التي يعرفها العالم بصفة عامة.