الخدمة العسكرية.. شباب أمام فرصة جديدة للاستفادة من تكوين متميز يفتح لهم آفاقا مهنية واعدة
تنتهي يوم الإثنين المقبل (29 أبريل) عملية إحصاء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لتشكيل فوج المجندين برسم سنة 2024 ، وهي فرصة جديدة أمام الشباب، ذكورا وإناثا، للاستفادة من تكوين عسكري متميز يساهم في تطوير كفاءتهم المعرفية والمهنية ويفتح أمامهم آفاقا واعدة في سوق الشغل.
فعلى غرار السنوات الماضية، سيتلقى المجندون هذه السنة، تكوينا معنويا يرسخ القيم الوطنية، وتأهيلا تقنيا ومهنيا في التخصصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية بما يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي داخل سوق الشغل.
وسيتم التركيز بصفة خاصة في الخدمة العسكرية لهذه السنة على توسيع مجالات التخصص لفائدة المجندين المؤهلين لذلك.
وبالعودة إلى ظروف التكوين، فإن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، فيما يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في أحد التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية.
بالموازاة مع ذلك، يستفيد المجندون خلال فترة الخدمة العسكرية من تداريب بدنية وعسكرية للحفاظ على اللياقة البدنية والجاهزية، بما يساعدهم على تطوير المهارات، والتربية على التحمل والصبر والثقة في النفس، فضلا على تأهيل عسكري يساعد على ترسيخ روح الانضباط وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات، ودروس في الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية.
وبخصوص الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المجند خلال فترة الخدمة العسكرية فتُمنح له رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه.
كما يتلقى المجند، بحسب الرتبة الممنوحة له، أجرة شهرية تتراوح بين 1.050 درهم بالنسبة للجندي و1.500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2.100 درهم بالنسبة للضابط، علما أن هذه الأجرة لا تخضع لأي ضريبة أو اقتطاع.
إضافة إلى ذلك، يستفيد المجند من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز.
من جهة أخرى، يخول للمجند الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية.
وقد تمكنت نسبة مهمة من المجندين، أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.
وإذا كانت الخدمة العسكرية تضطلع بدور هام في تمكين المجند من المساهمة في الدفاع عن الوطن، وعن الوحدة الترابية للمملكة ضد أي مصدر للخطر أو التهديد، وكذا في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، فإنها تساهم أيضا في ترسيخ قيم المواطنة لدى المجند وتقوية التعاضد الاجتماعي بين مختلف أطياف الأمة.
وعلى الشباب الذين تمت دعوتهم أو الراغبين في التطوع لأداء الخدمة العسكرية برسم سنة 2024، أن يبادروا الى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم عبر الموقع الالكتروني (www.tajnid.ma) ، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للإحصاء يوم الاثنين المقبل 29 أبريل في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا.
تعليق واحد
تحذير القانون العسكري في المغرب غير مشروع فيجب انتظار الموسم الجديد الذي يكون فيه دروس كاملة في تعليم الأدب العسكري .لأن المغرب وقع في خسارة في صفوف الجيش الذي لم يتصلح بالعلم .وهناك مخالفات كثيرة ورفض الأوامر لم تكن منصوصة عليها في القانون العسكري المغربي .مع العلم أن التدريب الرياضي الذي يتدربون فيه العسكريين خطأ فادح مما يجعل الخسارة الكليه أو الجزءية في صفوف الجيش أنها مثل أعمال الكفار لا يجوز نقل
تلك الاساليب الرياضية الى التدريب العسكري لأن جيوش الكفار الأكثر خسارة في العالم ربما يجب إلغاء هذه التداريب اللاحقة في المعهد العسكري المغربي .
مع العلم أن الاعتقالات في أحد أفراد أو ضباط الجيش سواء في الصفة العسكرية أو المدنية الذين خالفوا الأوامر ورفضوا بذلك كما كان أحدهم يضرب باليد أو اللكمة نتيجة تدريب رياضة الملاكمة.
في السياق ذاته في مخالف الأدب العسكري ربما يجب تعديل القانون العسكري في الدولة لتقديم مشروع جديد يساعد الجيش المغربي في عيش تام وبذلك الرجوع إلى العلم أنه لا يجوز تعليم الملاكمة وكان الرسول يقول إذا تقاتل أحدكم فلبتجنب الوجه.ويجوز تعليم الرماية وهي أفضل ما تساعد الجيش في القدرات الدفاعية والتقاليد القتالية لقول الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
ونرجوا الإطلاع على المزيد من العلوم الأدبية في منابعة السنة النبوية لسان سيدنا النبي محمد ص الذي كان يستعمل الجيش
ومن هذه الأخطاء العسكرية المغربية
منع ظهور العسكريين بالزي المكشوف الافخاذ
منع حلاقة اللحية أو الشارب
منع استعمال النساء العسكريات منبرجات مكشوفات الشعر ومنع التسليح
إلغاء تعليم النساء الطيران الحربي لأن النساء سريعات العاطفة ولهذا يخدعن كثيرا وناقصات عقل
واذا لم يتعلم الجيش المغربي هذا الأدب سيكون كمين لكل صف من خلال او المعركة او في زمن الحرب