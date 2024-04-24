العاهل السعودي

العاهل السعودي يدخل المستشفى لإجراء “فحوصات روتينية”

2024-04-24 / 13:10
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هبة بريس – وكالات

أدخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى في جدة لإجراء “فحوصات روتينية” طبية، على ما أعلن الديوان الملكي الأربعاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وجاء في البيان أن الملك سلمان البالغ من العمر 88 عاما “دخل هذا الأربعاء … مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات”.

وكان الملك سلمان دخل المستشفى في الرياض في مارس 2022 لإجراء “فحوصات طبية” و”تغيير بطارية منظم ضربات القلب”، وفق وكالة الأنباء السعودية.

2024-04-24 / 13:10
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