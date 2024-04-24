الموت يفجع الفنانة شيماء عبد العزيز في والدتها

أعلنت الفنانة شيماء عبد العزيز، وفاة والدتها بعد تعرضها خلال الفترة الأخيرة لوعكة صحية.

وقالت شيماء عبد العزيز، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”: ““الحمد لله أمي في ذمة الله، الله يرحمها اليوم ماتت في هاد الساعة الحمد لله”.

وأضافت: “بحال كيف وقع ليا مع بابا كنت فطنجة وجيت فالموت دابا جاتني خبار أمي وأنا فطنجة الحمد لله أنا فالطريق لعندها فمراكش والحمد لله”.