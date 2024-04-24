الموت يفجع الفنانة شيماء عبد العزيز في والدتها

2024-04-24 / 12:36
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أعلنت الفنانة شيماء عبد العزيز، وفاة والدتها بعد تعرضها خلال الفترة الأخيرة لوعكة صحية.

وقالت شيماء عبد العزيز، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”: ““الحمد لله أمي في ذمة الله، الله يرحمها اليوم ماتت في هاد الساعة الحمد لله”.

وأضافت: “بحال كيف وقع ليا مع بابا كنت فطنجة وجيت فالموت دابا جاتني خبار أمي وأنا فطنجة الحمد لله أنا فالطريق لعندها فمراكش والحمد لله”.

2024-04-24 / 12:36
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