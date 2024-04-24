الصويرة.. مواطن يشتكي للعامل سائق “طاكسي” رفض إرجاع درهما له

هبة بريس

وضع مواطن بمدينة الصويرة، شكاية أمام عامل الإقليم، ضد سائق سيارة أجرة صغيرة، رفض إرجاع درهم له.

وحسب شكاية المواطن المعني، فقد استقل الراكب سيارة الأجرة من شارع المسيرة إلى حي البرج 1، وقبل النزول، قام بتسليم السائق مبلغ عشرة دراهم من أجل خصم تسعيرة الركوب المحددة في سبعة دراهم، لكن الراكب تفاجأ بأن السائق أرجع درهمين فقط.

وأضاف المشتكي، أنه طالب السائق بإرجاع المبلغ المتبقي كاملا، غير أن السائق رفض وبرر ذلك بارتفاع ثمن المحروقات وزيت المحرك .

ودعا المواطن، عامل إقليم الصويرة، إلى التدخل وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق السائق، من أجل إنصافه واسترجاع الدرهم، معتبرا أن سلوك الأخير يضرب في مصداقية سيارات الأجرة ويسيء لمهنيي هذا القطاع بالمدينة.