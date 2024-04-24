ترويج المخدرات يجر 5 أشخاص للاعتقال بأكادير

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 23 أبريل الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و54 سنة، من بينهم فتاة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج أربع كيلوغرامات و270 غراما من مخدر الكوكايين و32 كيلوغرام من مخدر الحشيش.

وقد جرى توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة “تيكوين” ضواحي مدينة أكادير، حيث مكنت عملية التفتيش التي أخضعوا لها من حجز كيلوغرامين من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى مبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، تم توقيف مزودهم الرئيسي بهذه المواد المخدرة في حالة تلبس بحيازة كيلوغرامين إضافيين من مخدر الكوكايين، وذلك قبل أن تمكن إجراءات البحث والتفتيش المنجزة داخل منزله بمدينة أيت ملول من توقيف المشتبه فيها الخامسة وحجز جرعات إضافية من نفس المخدر بلغ وزنها 270 غراما، بالإضافة إلى 32 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومجموعة من الموازين الالكترونية والهواتف النقالة.

كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا ترويج مخدرات.

وقد تم إخضاع أربعة من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم الاحتفاظ بالمزود الرئيسي تحت الحراسة الطبية بالمستشفى جراء إصابته على مستوى الركبة عند محاولته الفرار بالسيارة، وذلك من أجل البحث حول جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.