الجديدة.. السجن 30 سنة في حق مدرب ملاكمة أجهز على صديقه

2024-04-24 / 10:25
0

مصباح أحمد – الجديدة

قضت، مؤخرا، غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الجديدة، بالسجن 30 سنة في حق مدرب ملاكمة، أجهز على صديقه الملاكم، وأخفى جريمته بعد التخلص من الجثة، بدفنها بعمق مترين تحت الأرض.

هذا، وكان الجاني ارتكب فعلته، شهر دجنبر الماضي، في حق صديقه الملاكم، بدافع الانتقام، جراء التحرش بشقيقته القاصر، وذلك بعد أن انفرد به في منزل الأسرة، بتراب جماعة الحوزية، بإقليم الجديدة؛ حيث باغته بضربة غادرة بحجر في الرأس، وعمد من ثمة إلى دفن الجثة بعمق مترين تحت الأرض، وقام بمسح أثار ومعالم الجريمة، وبعدها سافر إلى مدينة أكادير، حيث قضى بعض الوقت، قبل أن يعترف لأحد أقاربه، بعد أن أنبه الضمير، بجريمة الدم البشعة التي ارتكبها. وقد تقدم وقتها إلى المصالح الشرطية بأكادير، وسلم نفسه، والتي عمدت إلى تسليمه إلى فريق من المصالح الدركية بالجديدة، صاحبة الاختصاص، بعد التنسيق معها.

إلى ذلك، وبعد إخضاعه للبحث، أحالته الضابطة القضائية على الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، والذي أحاله، بعد الاطلاع على المسطرة الجنائية المرجعية، والاستماع إلى الفاعل، على قاضي التحقيق الجنائي، والذي أمر، بعد متابعته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، في انتظار مثوله أمام الغرفة الجنائية.

2024-04-24 / 10:25
0

مقالات ذات صلة

الصويرة.. مواطن يشتكي للعامل سائق “طاكسي” رفض إرجاع درهما…

2024-04-24 / 12:12

طنجة.. إيقاف شخص متلبس بالمس بنظم معالجة المعطيات الرقمية

2024-04-24 / 11:56

ترويج المخدرات يجر 5 أشخاص للاعتقال بأكادير

2024-04-24 / 10:59

30 ألف طفل في وضعية إعاقة مهددون لهذا السبب

2024-04-24 / 10:01

طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2024-04-24 / 09:09

ظهور “وشق “مفترس بغابة السلوقية يستنفر سلطات طنجة

2024-04-24 / 01:44

المجالس التأديبية تشرع في استدعاء الأساتذة الموقوفين

2024-04-24 / 00:49

مشاركة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في الدورة 16 للملتقى…

2024-04-23 / 23:58

المكتب الوطني المغربي للسياحة يسلط الضوء على المغرب عبر…

2024-04-23 / 23:25

تسجيلات التلاميذ الجدد.هذا ما قررته وزارة بنموسى

2024-04-23 / 21:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى