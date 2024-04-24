الجديدة.. السجن 30 سنة في حق مدرب ملاكمة أجهز على صديقه

مصباح أحمد – الجديدة

قضت، مؤخرا، غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الجديدة، بالسجن 30 سنة في حق مدرب ملاكمة، أجهز على صديقه الملاكم، وأخفى جريمته بعد التخلص من الجثة، بدفنها بعمق مترين تحت الأرض.

هذا، وكان الجاني ارتكب فعلته، شهر دجنبر الماضي، في حق صديقه الملاكم، بدافع الانتقام، جراء التحرش بشقيقته القاصر، وذلك بعد أن انفرد به في منزل الأسرة، بتراب جماعة الحوزية، بإقليم الجديدة؛ حيث باغته بضربة غادرة بحجر في الرأس، وعمد من ثمة إلى دفن الجثة بعمق مترين تحت الأرض، وقام بمسح أثار ومعالم الجريمة، وبعدها سافر إلى مدينة أكادير، حيث قضى بعض الوقت، قبل أن يعترف لأحد أقاربه، بعد أن أنبه الضمير، بجريمة الدم البشعة التي ارتكبها. وقد تقدم وقتها إلى المصالح الشرطية بأكادير، وسلم نفسه، والتي عمدت إلى تسليمه إلى فريق من المصالح الدركية بالجديدة، صاحبة الاختصاص، بعد التنسيق معها.

إلى ذلك، وبعد إخضاعه للبحث، أحالته الضابطة القضائية على الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، والذي أحاله، بعد الاطلاع على المسطرة الجنائية المرجعية، والاستماع إلى الفاعل، على قاضي التحقيق الجنائي، والذي أمر، بعد متابعته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، في انتظار مثوله أمام الغرفة الجنائية.