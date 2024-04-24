30 ألف طفل في وضعية إعاقة مهددون لهذا السبب

محمد منفلوطي_ هبة بريس

استنكرت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، القرار الحكومي بحذف برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي.

وقالت المرصد المغربي للتربية الدامجة في بلاغ له “توصلت هبة بريس بنسخة منه”، إن الجمعيات العاملة في مجال التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، تفاجأت بقرار حذف برنامج دعم التمدرس المندرج في صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، وهو القرار الذي يوقف تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، وما يقارب 9 ألف عامل مهني اجتماعي في مختلف المراكز وقاعات الموارد.

وأضاف المرصد المغربي أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لم تقدم في لقاء يوم الاثنين 22 أبريل 2024 أمام ممثلي الجمعيات القادمة من مختلف الجهات، أي تصور مستقبلي واضح حول موضوع برنامج دعم التمدرس، وأنه لن يتم تنظيم إعلان دعم مشاريع التمدرس برسم السنة المالية 2024، وهو ما ينذر بتوقيف خدمات المراكز وقاعات الموارد لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.

وتابع المرصد متسائلا أن ما يقارب 400 جمعية متخصصة عن الجهة المسؤولة التي اتخذت هذا القرار، والذي لا يتوافق والتوجهات الملكية السامية للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما يخرق دستور المملكة في الفصل 34 الذي يلزم السلطات العمومية بوضع برامج تأهيلية للتربية والتأهيل.

وشدد المرصد على أن هذا القرار يخل بالالتزام الحكومي والذي وعد سنة 2022 بالرفع من المخصص الميزانياتي للإعاقة إلى 500 مليون درهم سنويا، لتغطية الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات المتخصصة، ليتم توقيف ذلك بشكل مفاجئ شهر أبريل 2024 كما تنبه الجمعيات إلى خطورة استمرار هذا الوضع وانعكاساته السلبية على الأطفال في وضعية إعاقة والأسر والمهنيين المعنيين.

وختم المرصد بلاغه بتذكير الجمعيات المعنية وزارة التضامن والوزارة المكلفة بالميزانية، بضرورة معالجة الوضع من خلال وضع تصور انتقالي ورؤية مستقبلية لاستدامة البرنامج في إطار ورش الحماية الاجتماعية.