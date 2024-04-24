الدوري الإنجليزي.. الأمن يقتحم ملعبا لإيقاف لاعبين بتهمة الاغتصاب

2024-04-24 / 09:43
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هبة بريس – وكالات

تم إلقاء القبض على لاعبين بأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب إبلاغ الشرطة بتورطهما في واقعة اغتصاب.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن “اللاعبين يبلغان 19 عاما وينتميان لناد واحد، وتم القبض عليهما للتحقيق في واقعة اغتصاب مزعومة”.

وأوضحت أن اللاعبين -اللذين لم يكشف عن اسميهما- تم اعتقالهما في نهاية الأسبوع، من داخل ملعب ناديهما، بعد إبلاغ الشرطة”.

ولفتت إلى أن الشرطة أبلغت أحد اللاعبين بأنه “مشتبه به في الاعتداء والمساعدة والتحريض على الاغتصاب”، قبل اعتقاله بشكل رسمي ليقضي ليلة خلف القضبان، فيما ألقي القبض على زميله في اليوم التالي، وجرى استجواب المتهمين، قبل أن يفرج عنهما بكفالة، في انتظار مزيد من التحقيقات.

وقال متحدث باسم النادي الذي ينتمي له الثنائي، والذي لم تكشف عنه الصحيفة الإنجليزية: “بما أن الأمر الآن في أيدي الشرطة، فإن النادي لن يدلي بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة”.

2024-04-24 / 09:43
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