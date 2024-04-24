عبد الاله رشيد يتضامن مع الباز ويصرح: “بنادم كيكون كينقز فتيك توك حتى كيولي نجم”

2024-04-24 / 09:28
3

هبة بريس – خولة الوادي

دخل الممثل عبد الاله رشيد، على خط الجدل، الذي أثارته تصريحات زميله أنس الباز.

وأكد بطل “رضاة الوالدة” في فيديو نشره على حسابه بموقع “انستغرام”، أقوال زميله أنس النار، مشددا على أن المجال يشتغل وفق منطق “المحسوبية” و”باك صاحبي” .

وأضاف عبد الاله رشيد، أن فنانين كبار ونجوم صنعوا أسماءهم بمجهوداتهم الشخصية، يعانون من التهميش، مقابل دعوة آخرين وصفهم ب”لحاسين الكابة” للمشاركة في أغلب الأعمال الفنية.

وعاب ذات المتحدث، على المسؤولين تهميش الفنانين ودعوة “المؤثرين” مسترسلا بالقول “وحدة كتكون ولا كيكون كينقز فتيك توك حتى كيولي فنان”.

وأضاف نجم مسلسل “المختفي”، أن الباز لم يقل سوى الحقيقة، ومعبرا عن أسفه لوصول المجال الفني الى هذا المستوى الذي يسيء له ولصورة البلاد.

2024-04-24 / 09:28
3

مقالات ذات صلة

الموت يفجع الفنانة شيماء عبد العزيز في والدتها

2024-04-24 / 12:36

سلمى رشيد تفاجئ معجبة لها ليلة زفافها

2024-04-24 / 11:32

فضيحة جنسية تطيح بمذيع شهير في “BBC”

2024-04-23 / 23:52

وجدة.. مجلس جهة الشرق ينظم دورات تكوينية

2024-04-23 / 15:21

هبة بريس ترصد فعاليات اختتام مهرجان السينما والهجرة الدوليه…

2024-04-23 / 15:10

طاقم مسلسل “الرحلة 103” الأمريكي يختار الصويرة لتصوير غالبية…

2024-04-23 / 14:38

إيهاب أمير يقصف متابعة جزائرية: “كنموت على بلادي”

2024-04-23 / 13:12

سعد لمجرد: “نسب مشاهدات أعمالي في يوتيب تأثرت بسبب…

2024-04-22 / 15:23

بعد تعرضها للانتقادات.. إلهام شاهين: “القفطان المغربي لا يحتاج…

2024-04-22 / 14:32

فرنسا.. نجم برنامج “ذا فويس” يصاب بطلق ناري

2024-04-22 / 13:09

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى