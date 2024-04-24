الـPPS يستنكر “التصرفات الصبيانية” للنظام الجزائري

هبة بريس – الرباط

عبر حزبُ التقدم والاشتراكية، عن استنكاره للتصرفات الصبيانية وغير المقبولة للنظام الجزائري إزاء فريق نهضة بركان لكرة القدم، لا لسببٍ إلا لأن هذا الفريق الرياضي المغربي يضع على أقمصته، بشكلٍ طبيعي، خريطة الوطن.

وحيا حزبُ التقدم والاشتراكية، صُـــمودَ فريق نهضة بركان وروحَهُ الوطنية العالية، معتبرا أن مثل هذه الأفعال الرعناء للنظام الجزائري بعيدةٌ كل البُعد عن قيم الرياضة ورسالتها، وتُثبتُ بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ هذا النظامَ لم يَعُد له من هَـــمٍّ سوى معاداةُ بلادنا بشكلٍ مسعور وباستعمال كل الوسائل والفضاءات.

هذا ويشار الى أن السلطات الجزائرية احتجزت فريق نهضة بركان داخل مطار الهواري بومدين بسبب أقمصته الرسمية التي تحمل الخريطة الكاملة للمملكة، قبل أن تلغى المباراة التي كانت ستجمعه مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري.