طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب-الشرقي وبالسهول الداخلية الوسطى، مع تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسهول الأطلسية، وشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تناثر غبار محليا بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية مع تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما بالسهول الأطلسية الوسطى وجنوب الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف، وما بين 13 و20 درجة بالشياظمة، سوس، الأطلس الصغير، الأقاليم الصحراوية وأقصى الجنوب الشرقي، فيما ستتأرجح ما بين 08 و14 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع بالمنطقة الشرقية، الجنوب والجنوب الشرقي، مع بعض الانخفاض بباقي أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.