ظهور “وشق “مفترس بغابة السلوقية يستنفر سلطات طنجة
أثار ظهور حيوان الوشق المفترس بغابة السلوقية ، استنفار كبيرا لدى سلطات مدينة طنجة
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وبحسب مصادر هبة بريس فقد تم رصد حيوان الوشق المفترس الذي ينتمي لصنف السنوريات والهرريات ليتم إخطار السلطات التي استنفرت عناصرها .
وعلى إثر ذلك أشعرت جميع المصالح المختصة بالتحرك عاجلا قصد العثور على هذا الحيوان تجنبا لأي خطر على المواطنين .
15 تعليقات
لا يجب قتله بل من المنقرضات..
الوشق من النوادر وحيوان متوحش على المواطنين..
الله احفظنا منو وصافي
يجب على السلطات المحلية أن تقوم بالبحث عنه بشكل مكثف للقبض عليه في اسرع وقت ممكن حتى لا يسبب خطر للساكنة والمدينة بصفة خاصة.
نطلب السلامة للجميع يارب ولكن رغم ذلك يجب أخذ الحيطة والحذر من هذا الحيوان المفترس .
لم اسمع واشاهد مثل هذا الحيوان، شكله يخوف ، لطفك بعبادك يارب.
يجب العثور على هذا الحيوان تجنبا لأي خطر على المواطنين
هكذا وقع في نواحي خنيفرة في الأسد الذي هرب من حديقة الحيوان وسبب الهلع والخوف في الساكنة ولكن في النهاية كان مجرد كذب وايشاعات وربما هذا ما سيحصل لهذه المنطقة ونتمنى ذالك ان يكون مجرد كلام وايشاعات فقط .
Khas ychedoh 9bal maychad chi wahd
Llah yahfad rah khatar
يجب الإمساك به أو قتله في أقرب وقت
يجب على السلطات الأمنية المختصة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السلامة المواطنين من هذا الحيوان المفترس الذي سبب الخوف والهلع .
نتمنى من المعنيين بالامر الحصول عليه في اقرب وقت ممكن
يجب الحيطة والحضر منه بجدية ولابد من ايجاده لانه فعلا سيشكل خطرا كبيرا نسال الله ان يتجها الى مكان طبيعته
نسال الله السلامة للجميع منه ومن كل ماخلقه الله من حيوانات مفترسة