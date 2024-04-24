ظهور “وشق “مفترس بغابة السلوقية يستنفر سلطات طنجة

أثار ظهور حيوان الوشق المفترس بغابة السلوقية ، استنفار كبيرا لدى سلطات مدينة طنجة

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وبحسب مصادر هبة بريس فقد تم رصد حيوان الوشق المفترس الذي ينتمي لصنف السنوريات والهرريات ليتم إخطار السلطات التي استنفرت عناصرها .

وعلى إثر ذلك أشعرت جميع المصالح المختصة بالتحرك عاجلا قصد العثور على هذا الحيوان تجنبا لأي خطر على المواطنين .