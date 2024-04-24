ظهور “وشق “مفترس بغابة السلوقية يستنفر سلطات طنجة

2024-04-24 / 01:44
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أثار ظهور حيوان الوشق المفترس بغابة السلوقية ، استنفار كبيرا لدى سلطات مدينة طنجة
.
وبحسب مصادر هبة بريس فقد تم رصد حيوان الوشق المفترس الذي ينتمي لصنف السنوريات والهرريات ليتم إخطار السلطات التي استنفرت عناصرها .

وعلى إثر ذلك أشعرت جميع المصالح المختصة بالتحرك عاجلا قصد العثور على هذا الحيوان تجنبا لأي خطر على المواطنين .

2024-04-24 / 01:44
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‫15 تعليقات

  4. يجب على السلطات المحلية أن تقوم بالبحث عنه بشكل مكثف للقبض عليه في اسرع وقت ممكن حتى لا يسبب خطر للساكنة والمدينة بصفة خاصة.

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  5. نطلب السلامة للجميع يارب ولكن رغم ذلك يجب أخذ الحيطة والحذر من هذا الحيوان المفترس .

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  8. هكذا وقع في نواحي خنيفرة في الأسد الذي هرب من حديقة الحيوان وسبب الهلع والخوف في الساكنة ولكن في النهاية كان مجرد كذب وايشاعات وربما هذا ما سيحصل لهذه المنطقة ونتمنى ذالك ان يكون مجرد كلام وايشاعات فقط .

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  12. يجب على السلطات الأمنية المختصة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السلامة المواطنين من هذا الحيوان المفترس الذي سبب الخوف والهلع .

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  14. يجب الحيطة والحضر منه بجدية ولابد من ايجاده لانه فعلا سيشكل خطرا كبيرا نسال الله ان يتجها الى مكان طبيعته

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