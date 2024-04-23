مشاركة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في الدورة 16 للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس

ع محياوي _ هبة بريس

قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم بافتتاح الدورة 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب بمكناس، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من 22 إلى 28 أبريل 2024 بالعاصمة الإسماعيلية مكناس.

وتنظم هذه النسخة بطموحات متزايدة، والتي ستسلط الضوء على موضوع حاسم “المناخ والفلاحة : من أجل نظم إنتاج مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية”. وهذا التوجه ليس بالأمر الهين، فهو جزء من سياق عالمي يتسم بأزمة مناخية غير مسبوقة.

وتأخذ مشاركة إسبانيا هذه السنة كضيف شرف في هذه النسخة طابعا خاصا للغاية لأنها تؤكد المستوى المتميز لعلاقات التعاون التي تجمع البلدين الجارين في مختلف المجالات، وتؤكد مكانتها الرائدة على الصعيد الأوروبي في هذا القطاع كشريك أول للمملكة ويعكس تميز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط الرباط ومدريد.

كما جرت العادة، يشارك المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في هذا الحدث الدولي المخصص للفلاحة والفاعلين بالقطاع الفلاحي، في نسخته 16 من خلال إنشاء فضاء خاص به للاستشارة الفلاحية يضم أربع شبابيك موضوعاتية خاصة بالاستشارة ، وبذلك يكون تواجده بالجناح المؤسساتي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (MAPMDREF)،يعكس دوره الأساسي في دعم ومواكبة الوزارة في تنفيذ مشاريعها الكبرى.

فضاء الاستشارة الفلاحية

تعد مساهمة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية جزءًا من مهام التأطير والمواكبة والدعم للفلاحين وتعزيز والنهوض بفلاحة مستدامة في جميع روابطها. وستكون هذه المساهمة ملموسة من خلال إنشاء فضاء مكون من شبابيك موضوعاتية مخصصة للاستشارة الفلاحية لفائدة الفلاحين الذين سيقومون بزيارة المعرض. وستهم هذه الشبابيك الموضوعاتية أربعة روابط للاستشارة الفلاحية ، وهي: الاستشارة حول الري؛ مقاومة التغيرات المناخية والكفاءة البيئية (الزرع المباشر)، ودور الاستشارة الفلاحية في تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، والاستشارة الرقمية.

سيقوم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية طوال فترة الملتقى بتعبئة مستشارين فلاحيين متخصصين لكل شباك موضوعاتي ليقدموا لزوار الفضاء شروحات حول دور المكتب في تحديث أدوات الاستشارة الفلاحية من خلال موضوعات التدخل لإضفاء الطابع المهني على الفلاحة من خلال توسيع مجال العمل عبر إعادة تحديد موقع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في قيادة وتدبير وحكامة المنظومة التعددية للاستشارة الفلاحية .

في كل شباك من الشبابيك الموضوعاتية الأربعة، سيقدم المكتب العديد من وسائل دعائم الاتصال، وهي مواقع الاستشارة الفلاحية ، وصلات للاستشارة الفلاحية ، فيديو تصميم الحركة حول موضوعات مختلفة، وكتيبات دليل الفلاح، بالإضافة إلى الدعم الرقمي المتنوع الذي يقدمه المكتب.

الاستشارة الفلاحية التفاعلية في قلب الملتقى الدولي للفلاحة

على غرار النسخة السابقة، سيتم تقديم منصة ARDNA التفاعلية خلال النسخة السادسة عشرة من المعرض بالإضافة إلى المشروع الرقمي المبتكر لـلمكتب ، ولا سيما النسخة الافتراضية من المدارس الحقلية، والتي تعد جزءًا من آليات دعم ومواكبة الجيل الجديد لاستراتيجية الجيل الأخضر.

على هامش هذا المعرض 2024، سيوفر المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية للزوار 06 مدارس حقلية افتراضية حول المواضيع التالية: الزرع المباشر؛ الزيتون؛ الحوامض، تسمين الأغنام، الري، النخيل .

الفضاءات الموضوعاتية لجناح الوزارة

سيكون المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية حاضرًا أيضًا في ثلاث فضاءات من جناح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهي:

• فضاء المقاولات الفلاحية

وفي هذا الفضاء، سيقوم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بتزويد جناح الوزارة بمستشارين متخصصين في المقاولات الفلاحية لتقديم الدعم اللازم للشباب وزوار هذا الفضاء. كما سينظم المكتب ورشات عمل حول المقاولات الفلاحية سيقوم بتنشيطها مستشاروه الفلاحيون الذين سيقدمون التوضيحات اللازمة المتعلقة بالمنهجية المتبعة لدعم المقاولين الشباب من العالم القروي بدءًا من التواصل والتوعية حول المقاولات الفلاحية إلى دعم ما بعد الإنشاء واستدامة المشاريع.

كما سيقدم المكتب في هذه الفضاء الدعم والمواكبة للاستشارة الفلاحية الرقمية (الوصلات، مقاطع الفيديو ذات التصميم المتحرك واللوحات وكتيبات دليل الفلاح) التي تم إنتاجها مؤخرًا لتوصيل المزيد عن إنجازات المكتب في مجال المقاولات الفلاحية.

• فضاء الطبقة الفلاحي المتوسطة – الضمان الاجتماعي

في هذا الفضاء المخصص على مستوى جناح الوزارة، سيعمل المستشارون الفلاحيون للمكتب الوطني بالتنسيق والتعاون مع وكلاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسهيل والإجابة على أسئلة الزوار، كما سيقدم المستشارون الشروحات اللازمة حول هذا المشروع الملكي الكبير للتوعية بتعميم التغطية الاجتماعية لصالح الفلاحين وأسرهم.

● السجل الفلاحي الوطني (RNA)

في هذا الفضاء، سيزود المكتب الوطني جناح الوزارة بمستشارين فلاحيين مصحوبين بوكلاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتقديم المعلومات والشروحات اللازمة للزوار حول هذا المشروع الوطني الكبير وأهدافه العامة والخاصة ودوره في تنمية الإستراتيجية الفلاحية الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن فعالية النظام الوطني للحماية الاجتماعية لصالح الفلاحين تعتمد على نشر قاعدة بيانات موثوقة وحديثة. وتحقيقًا لهذه الغاية، يهدف السجل الفلاحي الوطني (RNA) إلى أن يكون أداة أساسية للسياسة الفلاحية حيث يقدم قاعدة بيانات رقمية للفلاحين وضيعاتهم الجغرافية المرجعية بمعرف فريد.

رحلات الفلاحين.

شهد اليوم الأول للمعرض زيارة أزيد من 650 فلاحا من عمالة مكناس. ووفاء لرسالته المتمثلة في دعم ومواكبة الفلاحين وغيرهم من الفاعلين في القطاع، ينظم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، على غرار الدورات السابقة، رحلات مؤطرة طوال فترة المعرض لفائدة 20.000 من صغار ومتوسطي الفلاحين برفقة مستشارين فلاحيين من 12 جهة بالمملكة.

سيتم الإشراف على أكثر من 230 رحلة من قبل 460 مستشارًا ومستشارة فلاحية سيسهرون على حسن سير هذه العملية للفلاحين المستفيدين من برنامج الرحلات الدراسية الذي تم تنفيذه وتسطيره على هامش هذا الملتقى.

ويرغب المكتب الوطني للاستشارة الفلاحين ، كفاعل وطني رئيسي للاستشارة الفلاحية ، في جعل مشاركته في ملتقى 2024 فرصة لتنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 من خلال الأنشطة والإجراءات المبرمجة .