فضيحة جنسية تطيح بمذيع شهير في “BBC”

قدّم مذيع “بي بي سي” البارز هيو إدواردز استقالته من المحطة البريطانية، على ما أعلنت المجموعة الإذاعية والتلفزيونية التي تولى هذا الإعلامي الشهير قراءة نشرتها الإخبارية المسائية طوال 20 عاماً، قبل أن يواجه فضيحة ذات طبيعة جنسية.

وأوضحت المجموعة في بيان، أن إدواردز الذي ارتبط حضوره التلفزيوني بأهم الأحداث في المملكة المتحدة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، “قدّم استقالته اليوم وغادر بي بي سي”.

وأضافت “بي بي سي” أن “هيو الذي عمل لمدة 40 عاماً شرح أنه اتخذ قراره بناءً على نصائح أطبائه”.

وكان إدواردز، البالغ 62 عاماً، أوقف عن العمل في تموز/ يوليو 2023، بعدما اتُهم بدفع مبالغ مالية لقاصر في مقابل الحصول على صور إباحية. وما لبث النجم التلفزيوني أن أدخل المستشفى بسبب معاناته مشكلات اكتئاب.

وتصدّرت هذه الاتهامات التي نشرتها صحيفة “ذي صن” الشعبية اهتمامات وسائل الإعلام البريطانية في تموز/ يوليو، وتوالى كشف المعلومات تباعاً في الأيام التالية.