الخنوس يرد على إهتمام ليفربول ولايبزيغ بالتعاقد معه

الخنوس مرشح لجائزة أفضل لاعب افريقي بالدوري البلجيكي

2024-04-23 / 21:40
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يتنافس اللاعب الدولي المغربي بلال الخنوس على جائزة Soulier d’Ébène، التي تمنح لأفضل لاعب إفريقي أو من أصل إفريقي لهذا الموسم في الدوري البلجيكي للمحترفين.

وتم اختيار لاعب خط الوسط الهجومي لنادي جينك البلجيكي من بين المرشحين لهذه الجائزة في دورتها ال 33 إلى جانب محمد عمورة (يونيون سان جيلواز)، وكيفن دينكي (سيركل بروج)، ومانديلا كيتا (أنتويرب)، وأبوبكاري كويتا (سان تروند).

ويعد بلال الخنوس (19 عاما)، صاحب موسم قوي مع جينك (3 أهداف و6 تمريرات حاسمة)، وهو أحد مفاتيح البداية الجيدة للفريق في تصفيات البطولة البلجيكية الاحترافية.

وفاز اللاعب المغربي بجائزة أفضل لاعب واعد في دوري المحترفين البلجيكي عام 2023، بالإضافة إلى جائزة أمل العام في بلجيكا.

وفي العام الماضي، فاز البلجيكي من أصل بوروندي مايك تريزور بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري البلجيكي قبل أن يغادر جينك إلى نادي بيرنلي الإنجليزي. وفي عام 2022، فاز بالجائزة لاعب مغربي آخر هو طارق تيسودالي (لا غونتواز

2024-04-23 / 21:40
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