شنقريحة يدعو جيشه من الحدود مع المغرب الى “التحضير القتالي الجيد “
هبة بريس – الرباط
اجتر سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، امس الاثنين، أسطوانة بلاده المشروخة عبر ترديد خطاباته الداعية إلى التوتر والتصعيد بالمنطقة وشحن جنوده بعقيدة الكراهية للمغرب الذي قال عنه انه بلد “عدو”.
الشنقريحة الذي جر الجزائر منذ تعيينه على رأس مؤسسة “الكابرانات” الى مستوى غير مسبوق من العداء تجاه المغرب في تاريخ بلاده منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1962 ، دعا الى ما سماه “التحضير القتالي الجيّد”
واعتبر شنقريحة من الناحية العسكرية الجزائرية الثالثة التي يوجد مقر قيادتها بمنطقة بشار وتضم قطاعات بشار وتندوف وأدرار،بالقرب من حدود المغرب ، أن ما سماه “التحضير القتالي الجيّد” هو “البوابة الرئيسية لتحقيق التطوّر المنشود، والجاهزية المطلوبة، وجودة الأداء العملياتي”، مشيرا إلى أنه في ظل التطورات الإقليمية والدولية، فالجيش الجزائري يتخذ حسبه “خطوات مدروسة وعقلانية، أساسها المزاوجة بين اكتساب المهارة القتالية والاحترافية العالية”.
13 تعليقات
ليس هناك حرب او شيئ إنما الخوف من الانقلاب والتشويش والانتخبات واستثمار الشعب
ههههههههههههه عشرة في عقل إن شاء الله عشرة فدقة
نظام فاشل مع جميع جيرانه .نظام يحاول ان يجر المنطقة لحرب تزداد طوابيره فيها ويزداد المواطن الكرغولي بؤسا وعزلة عن العالم .نظام يجر المنطقة للشتات عوض الوحدة كما تفعل اوروبا .نظام يدفع بلاده للحرب وهو يعلم ان عينه الوحيدة هي محطات الغاز ماذا لو ثم نسفها بالكامل
القافلة تسير والكلاب تنبح والشعب جائع وفلوس الغاز
غادية على مرتزقة فقنيت فالصحراء المغربية
كلشي من قميص بركان ههه
بعقيدة الكراهية للمغرب
واش هادو ناويين على الحرب مفهمتش
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا اخواننا في الجزائر إنما المؤمنون أخوة لا نريد لا قتال و لاحرب و لا سفك الدماء نريد سلام و ازدهار و تقدر لشعبين بولزاريو انتهت صلاحيتها مند سنين و كل مل تنفقونه عليهم فقراء و أيتام الجزائر اولا بها و الله المستعان
الجزائر لن ولم تستقل بعد عن فرنسا ولكنها تحظى بتقرير المصير ولازالت مقاطعة تابعة لأوامر فرنسا وخاصة الجيش وأقول لحكام الكبرنات الى وصلتو ودنيكم عضوها
با عباد الله مال هذا !!!.
نظام عسكري مافيوزي لايهمه إلا مصالحه ومصالح عائلات الجنيرالات .
ستموتون بكرهكم وحسدكم وتفرقتكم لشعبين مسلمين .
هذا القرد الشَّارف، يسعى إلى زرع الفتنة بين الأشقاء…
نسأل الله الجبّار القهّار أن يعجل بهلاكه هو ومَن كل من يقف إلى جانبه من الفتّانين.
اللهم اجعل كيدهم في نحرهم.
اللهم اشغلهم بما هم أهل له.
سير الله يعطيكم شي موصيبة يا شنقريحة انت واتباعك لا حول ولا قوه الا بالله العلي وأقول لكم الصحراء مغربية وشعارنا الله الوطن الملك