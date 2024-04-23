بسببب خريطة المملكة المغربية .. المنتخب الجزائري ينسحب

انسحب المنتخب الجزائري لكرة اليد للشباب من مواجهة المنتخب المغربي بسبب خريطة المملكة المغربية

وكانت المباراة ستجمع المنتخب المغربي بالجزائري اليوم الثلاثاء 23 أبريل، في إطار منافسات الدورة العربية لكرة اليد المقامة بالمغرب.

جدير بالذكر أن نادي نهضة بركان كان قد عاد من الجزائر دون إجراء المباراة ضد إتحاد العاصمة الجزائري بسبب رفض سلطات النظام العسكري الجزائري تسليم أقمصة النادي المغربي التي تحمل خارطة المملكة