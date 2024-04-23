باريس سان جيرمان يخطط لخطف “لامين يامال”

هبة بريس _ رياضة

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم مهتم بالتعاقد مع النجم الشاب لامين يامال جناح فريق برشلونة الإسباني.

وينتهي عقد صاحب الـ16 عاما مع برشلونة في صيف 2026، وكان قد لعب هذا الموسم 44 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع 6 بمختلف المسابقات.

وبحسب صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية فإن نادي العاصمة الفرنسية، وضع يامال على رأس أولوياته لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

وأضافت أن لويس إنريكي مدرب سان جيرمان معجب للغاية بقدرات اللاعب الواعد الذي يتضمن تعاقده مع البارسا شرطا جزائيا قيمته مليار يورو.

وتابعت الصحيفة أنه “مع ذلك فإن النادي الفرنسي على استعداد للتفاوض مع برشلونة إذا أبدى لامين يامال رغبته في الرحيل عن الفريق الكتالوني”.

وأشارت صحيفة “لو باريزيان”، إلى أن نادي باريس سان جيرمان، من المرتقب أن يقدم عرضا بقيمة 200 مليون يورو لبرشلونة من أجل ضم “الجوهرة يامال”.

وختمت بأن مسؤولي النادي الباريسي يراهنون أيضا على سلاح سري في هذه الصفقة، وهو خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع مسؤولي سان جيرمان.

ويأتي ذلك في ظل اقتراب كليان مبابي من الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل إلى ريال مدريد الإسباني.