حاولت اختطاف طفلة يوم العيد ..الحبس النافذ للمختطفة

هبة بريس _ بني ملال

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، أمس الاثنين (22 ابريل)، بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر في حق شابة عشرينية تورطت في عملية اختطاف طفلة قاصر.

وقال مصدر مطلع، إن المعنية بالأمر تمت إدانتها بالسكر العلني البين والفساد والاختطاف

وتقرر مؤاخذتها من اجل ما نسب اليها والحكم عليها بثمانية أشهر حبسا نافذا مع تحميلها الصائر والاجبار في الأدنى”.

وتمكنت طفلة، تبلغ من العمر ثلاث سنوات، من النجاة من محاولة اختطاف وقعت أمام منزل عائلتها في حي الزعراطي بمدينة بني ملال.

وفي التفاصيل، ذكر أن امرأة تبلغ من العمر 21 سنة، لديها سوابق قضائية، كانت وراء عملية الاختطاف يوم عيد الفطر و التي تم توثيقها في مقطع فيديو تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي