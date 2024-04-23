French Foreign Minister Catherine Colonna (L) attends a press conference with her Qatari counterpart Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani following their meeting in Doha on November 5, 2023. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

بعد تقارير عن نقله.. قطر تعلن موقفها من بقاء مكتب حماس في الدوحة

2024-04-23 / 18:24
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أعلنت قطر، الثلاثاء، أن المكتب السياسي لحركة حماس سيبقى قائما في الدوحة طالما أن وجوده “مفيد وإيجابي” لجهود الوساطة التي تبذلها الدولة الخليجية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك تعليقا على تقارير عن احتمال نقله إلى دولة أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي يعقده بشكل أسبوعي: “طالما أن وجودهم (قادة حماس) هنا في الدوحة… مفيد وإيجابي لجهود الوساطة، فإنهم سيبقون هنا”.

وتستضيف قطر مكتبا سياسيا لحركة حماس منذ عام، ولطالما أدت دور الوسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد المتحدث أن مكتب حماس في الدوحة “أنشئ بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وأطراف أخرى لضمان وجود قناة اتصال تُنجح أي وساطة تقودها قطر بين الطرفين ونجح في إنجاز العديد من الوساطات خلال السنوات الأخيرة”.

2024-04-23 / 18:24
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