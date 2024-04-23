لدعمها فلسطين.. الشرطة الفرنسية تستدعي برلمانية للتحقيق

2024-04-23 / 18:10
0

أعلنت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية في حزب فرنسا الأبية ماتيلدا بانوت، المعروفة بدعمها لفلسطين، عن استدعاء قسم شرطة العاصمة باريس إياها للإدلاء بشهادتها بتهمة “الدعاية الإرهابية”.

وأكدت بانوت عبر منصة إكس، الثلاثاء، أنه “لا يمكن لأي دعوة أو ترهيب” أن يمنعها من الاحتجاج على “الإبادة الجماعية” المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

وأعربت عن قلقها حيال “استهداف حرية التعبير والديمقراطية” على يد السلطات الفرنسية.

وردا على استدعاء الشرطة الفرنسية، قالت النائبة مانون أوبري الرئيسة المشاركة لتكتل اليسار في البرلمان الأوروبي، إن استدعاء بانوت للإدلاء بشهادتها “حادثة غير مسبوقة وخطيرة”.

بدورها، قالت النائبة فريدة عمراني، من حزب فرنسا الأبية عبر منصة إكس: “إن الأصوات المناهضة للإبادة الجماعية في فلسطين يتم إسكاتها من قبل إدارة ماكرون”.

2024-04-23 / 18:10
0

مقالات ذات صلة

بعد تقارير عن نقله.. قطر تعلن موقفها من بقاء…

2024-04-23 / 18:24

مصر.. تحرك برلماني للسيطرة على ارتفاع عدد المواليد

2024-04-23 / 14:07

أردوغان: لا أعتقد أن حركة حماس ستغادر قطر

2024-04-23 / 11:40

رئيس وزراء أستراليا: إيلون ماسك ميلياردير متعجرف

2024-04-23 / 11:19

بايدن يصف المظاهرات التضامنية مع غزة بـ”المعادية للسامية

2024-04-22 / 22:44

حكومة غزة: 2000 فلسطيني كانوا بمستشفى ناصر مجهولو المصير

2024-04-22 / 18:05

إسرائيل تتهم شقيقة إسماعيل هنية بالتحريض ومساندة “الإرها.ب”

2024-04-22 / 10:19

طلاب جامعة أمريكية يعتصمون تضامنا مع غزة

2024-04-21 / 23:51

قائد أركان الجيش الاسرائيلي يعلن استمرار القتال بغزة

2024-04-21 / 20:54

من الموت تنبع الحياة.. استخراج طفلة من رحم فلسطينية…

2024-04-21 / 20:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى