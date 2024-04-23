المنصوري: منصة دعم السكن استقبلت أزيد من 65 ألف طلب

هبة بريس – الرباط

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على أن منصة الاستفادة من دعم السكن سجلت إقبالا كبيرا ومتزايدت من قبل المواطنين المغاربة.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه الى غاية 19 ابريل الجاري، استقبلت المنصة أزيد من 65 الف طلب بمختلف جهات المملكة.

وأضافت الوزيرة في جواب تلته نيابة عنها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن 90% من أصحاب الطلبات تتوفر فيهم الشروط الاستفادة في أجل 30 يوم، كما يمكنهم تجديد التسجيل في حالة انتهاء مدة الأجل.

وأفادت الوزيرة، أن 20% من هذه الطلبات مقدمة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن 38% من النساء.