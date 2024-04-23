المنصوري: منصة دعم السكن استقبلت أزيد من 65 ألف طلب
هبة بريس – الرباط
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على أن منصة الاستفادة من دعم السكن سجلت إقبالا كبيرا ومتزايدت من قبل المواطنين المغاربة.
وذكرت الوزيرة في معرض ردها على البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه الى غاية 19 ابريل الجاري، استقبلت المنصة أزيد من 65 الف طلب بمختلف جهات المملكة.
وأضافت الوزيرة في جواب تلته نيابة عنها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن 90% من أصحاب الطلبات تتوفر فيهم الشروط الاستفادة في أجل 30 يوم، كما يمكنهم تجديد التسجيل في حالة انتهاء مدة الأجل.
وأفادت الوزيرة، أن 20% من هذه الطلبات مقدمة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن 38% من النساء.
5 تعليقات
صراحة كاين مشاكل بزاف فهاد الدعم
65 ألف طلب يعني خاص يتقبلو كاملين
هذا افضل دعم قامت به الحكومة
في المغرب ليس هناك أي شيء بالمجان
اذا كانت الدولة أعطت الدعم والمواطن قصد امتلاك عقار فإن الدولة لا تراقب المنعش العقاري الذي سيضاعف أسعار العقار
و بهذا فإن الدعم سيعود في الاخير المنعش العقاري
مثلا ثمن الشقة 30 مليون ستصبح على الاقل 35 مليون بالاضافة الى 2 او 3 ملايين في النوار
و بهذا لشراء صندوق الحياة سيتم اعتقال راتبك الشهري من طرف البنك
65000 ألف طلب و قبلتم فقط 8500