وزير الصحة يتنقد سلوكيات “حراس أمن خاص” بالمستشفيات

2024-04-23 / 17:11
7

هبة بريس – الرباط

اتفق وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، مع انتقادات برلمانيين لسلوكيات بعض الحراس الخاصين في المستشفيات.

“مرفق عمومي خاص أي واحد بغا بدخل للحصول على معلومة أو خدمة يدخل، لكن بكيفية وإصلاحات مصاحبة”.

الرفع من جودة الاستقبال عبر توظيف مساعدين اجتماعيين لاستقبال ومرافقة المواطنين.

2024-04-23 / 17:11
7

مقالات ذات صلة

ظهور “وشق “مفترس بغابة السلوقية يستنفر سلطات طنجة

2024-04-24 / 01:44

المجالس التأديبية تشرع في استدعاء الأساتذة الموقوفين

2024-04-24 / 00:49

مشاركة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في الدورة 16 للملتقى…

2024-04-23 / 23:58

المكتب الوطني المغربي للسياحة يسلط الضوء على المغرب عبر…

2024-04-23 / 23:25

تسجيلات التلاميذ الجدد.هذا ما قررته وزارة بنموسى

2024-04-23 / 21:46

لتعزيز التعلمات ..إرساء 60 ألف ركن للقراءة بالمدارس الابتدائية

2024-04-23 / 19:31

الاقتصاد الأزرق.. “الشامي” يدعو إلى تعزيز التقائية السياسات القطاعية

2024-04-23 / 19:17

حاولت اختطاف طفلة يوم العيد ..الحبس النافذ للمختطفة

2024-04-23 / 18:49

الوكالة الوطنية للمياه والغابات ترد بخصوص فتح الأظرفة بطريقة…

2024-04-23 / 17:50

المنصوري: أزيد من 8500 مغربي استفادوا من دعم السكن

2024-04-23 / 17:40

‫7 تعليقات

  1. في مستشفى سانية الرمل بتطوان
    حراس الأمن الخاص تخطو كل الحدود يعاملون المواطنين معاملة خبيثة وبعضهم وصلت به الحقارة إلى طلب الرشوة للسماح للمواطنين بزيارة أهلهم داخل المستشفى بل بعضهم أصبح يفهم في الطب أكثر من الأطباء
    يحب وضع حد لهذه الكارثة من طرف السلطات و الوزارة الوصية

    رد

  2. فعلا بعض حراس الامن بالمستشفيات لا يحترمون المواطنين بل اصبحو هم الطبيب والممرض وكل شي يجب وضع حد لهده المعاملة التي تسيء إلى سمعة المستشفيات

    رد

  6. يجب طرد الحراس الخاصين من المستشفيات وتعويضهم بمساعدين اجتماعيين مؤهلين للتعامل مع المرضى والمرافقين.
    وان يكون رجال الشرطة عند المدخل والمستعجلات للحفاظ على امن الجميع.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى