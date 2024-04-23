وزير الصحة يتنقد سلوكيات “حراس أمن خاص” بالمستشفيات
هبة بريس – الرباط
اتفق وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، مع انتقادات برلمانيين لسلوكيات بعض الحراس الخاصين في المستشفيات.
“مرفق عمومي خاص أي واحد بغا بدخل للحصول على معلومة أو خدمة يدخل، لكن بكيفية وإصلاحات مصاحبة”.
الرفع من جودة الاستقبال عبر توظيف مساعدين اجتماعيين لاستقبال ومرافقة المواطنين.
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في مستشفى سانية الرمل بتطوان
حراس الأمن الخاص تخطو كل الحدود يعاملون المواطنين معاملة خبيثة وبعضهم وصلت به الحقارة إلى طلب الرشوة للسماح للمواطنين بزيارة أهلهم داخل المستشفى بل بعضهم أصبح يفهم في الطب أكثر من الأطباء
يحب وضع حد لهذه الكارثة من طرف السلطات و الوزارة الوصية
فعلا بعض حراس الامن بالمستشفيات لا يحترمون المواطنين بل اصبحو هم الطبيب والممرض وكل شي يجب وضع حد لهده المعاملة التي تسيء إلى سمعة المستشفيات
سي خالد ايت الطالب تبارك الله عليه
يجب الرفع من جودة الاستقبال
راه بحالا هوما لي شادين الصبيطار كامل
يجب طرد الحراس الخاصين من المستشفيات وتعويضهم بمساعدين اجتماعيين مؤهلين للتعامل مع المرضى والمرافقين.
وان يكون رجال الشرطة عند المدخل والمستعجلات للحفاظ على امن الجميع.
شبه عصابات احتلت المستشفيات الحكومية لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم