وزير الصحة يتنقد سلوكيات “حراس أمن خاص” بالمستشفيات

هبة بريس – الرباط

اتفق وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، مع انتقادات برلمانيين لسلوكيات بعض الحراس الخاصين في المستشفيات.

“مرفق عمومي خاص أي واحد بغا بدخل للحصول على معلومة أو خدمة يدخل، لكن بكيفية وإصلاحات مصاحبة”.

الرفع من جودة الاستقبال عبر توظيف مساعدين اجتماعيين لاستقبال ومرافقة المواطنين.