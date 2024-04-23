آيت الطالب: النقص في الموارد البشرية في قطاع الصحة “أزمة دولية”
هبة بريس – الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، أن النقص في الموارد البشرية في قطاع الصحة مسألة وأزمة قارية ودولية.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن أسباب هجرة الكفاءات خارج المغرب، تتمثل بالأساس في ضعف الجاذبية وغياب التحفيزات.
ولمواجهة هذه الاشكالية، يضيف الوزير، تسعى الوزارة إلى الرفع من مراكز التكوين، والرفع من أعداد طلبة كليات الطب، مع وضع إجراءات جديدة لاستقطاب الأجانب وإعادة الكفاءات المغربية المهاجرة الى أرض الوطن.
5 تعليقات
بالفعل النقص في الموارد البشرية في قطاع الصحة مسألة وأزمة قارية ودولية
Saraha khas yediro chi 7el hit had domaine mohim bzf
واش حيت أزمة دولية صافي ميديروش مجهود
هل هذا عدر يقبل من وزير تربع على الصحة لأزيد من 10 سنوات ؟ لو كانت هناك إرادة سياسية للقضي الأمر . لو أعطيت نفس الأهمية لكرة القدم لقضي الأمر . آخر همكم هو الصحة والتعليم والشغل
المسألة ليست في الموارد البشرية بالأساس ولكن في المعدات الطبية االتي تعرف نقصا مذهلا في جميع مستشفيات المملكة مما يدفع الاطباء الى اعطاء مواعيد طويلة الأجل من اجل الفحص بالسكانير او شيء اخر. فنجد في كتير من الاحيان سكانير واحد في الاقليم وربما في الجهة بأكملها