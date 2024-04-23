آيت الطالب: النقص في الموارد البشرية في قطاع الصحة “أزمة دولية”

هبة بريس – الرباط

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، أن النقص في الموارد البشرية في قطاع الصحة مسألة وأزمة قارية ودولية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن أسباب هجرة الكفاءات خارج المغرب، تتمثل بالأساس في ضعف الجاذبية وغياب التحفيزات.

ولمواجهة هذه الاشكالية، يضيف الوزير، تسعى الوزارة إلى الرفع من مراكز التكوين، والرفع من أعداد طلبة كليات الطب، مع وضع إجراءات جديدة لاستقطاب الأجانب وإعادة الكفاءات المغربية المهاجرة الى أرض الوطن.