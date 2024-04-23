أكادير : السلطات تشن حملة على مقاهي الشيشة باحياء سكنية

2024-04-23 / 17:05
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شنت السلطات المحلية بأكادير حملة ضد مقاهي الشيشة، أسفرت عن حجز عدد كبير من القنينات، وذلك بالتنسيق مع وعناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة للملحقة الإدارية الرابعة .

وحسب مصادر محلية، فإن الحملة والتي همت عدة مقاهي تتواجد في المكان وأماكن أخرى قرب تجمعات سكنية، أسفرت عن حجز أكثر من 166 قنينة مستعملة في تدخين الشيشة علاوة على مواد معدة إعدادها .

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحملة المذكورة مكنت أيضا من حجز كميات كبيرة من المعسل والفحم وباقي المعدات الخاصة بالنرجيلة.ومن جهة أخرى، تم تحرير محاضر قانونية ضد أصحاب ومسيري هذه المحلات التي تشتغل بشكل سري وسط احياء سكنية .

2024-04-23 / 17:05
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