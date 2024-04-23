في بيان مشترك.. سيراليون تعبر عن دعمها لـ”مغربية الصحراء”
هبة بريس
عبرت جمهورية سيراليون، الثلاثاء بالرباط، عن دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب هي الحل الوحيد ” ذو مصداقية والجاد و الواقعي” للنزاع حول الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك توج محادثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني تيموتي موسا كابا.
وجاء في البيان المشترك أن رئيس دبلوماسية سيراليون جدد دعم بلاده التام للوحدة الترابية للمملكة والذي تعزز في غشت 2021، بفتح قنصلية عامة لسيراليون بالداخلة ومشاركتها في 15 يناير 2021، في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب بدعوة من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
وعبر في هذا الصدد، عن دعم بلاده الكامل أيضا للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل واقعي، وعملي ، ودائم لقضية الصحراء المغربية.
5 تعليقات
الصحراء مغربية أحيوا ام كريهوا إلى ان يرث الله الأرض ومن فوقها.
الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لفك النزاع القائم بين المغرب والجزائر حتى ننتهي من سيناريوهات قضية الصحراء المغربية.
نقطة إلى اخر السطر الصحراء مغربية وستظل مغربية إلى آخر يوم في حياتنا سنكافح من اجلها بدمنا وأبنائنا وبناتنا عاش المغرب ملكا وشعبا.
رغم تحركات النظام العسكري الارهابي الجزائري بمحاولاتهم الفاشلة ضد الصحراء المغربية فلن يفلحوا أبدا وسننتصر عليهم بإذن الله تعالى ونسترجع أقاليمنا الصحراوية بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .
الحمدلله جل الدول العربية والأوروبية والأفريقية تعترف بالصحراء مغربية ولا نقاش فيها ولا يمكن لاحد ان ينزعها حتى وإن تطلب الأمر القتال عن وحدتنا الوطنية.