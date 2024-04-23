طاقم مسلسل “الرحلة 103” الأمريكي يختار الصويرة لتصوير غالبية مشاهده

هبة بريس – فن

اختار طاقم مسلسل “الرحلة 103″، مدينة الصويرة لتصوير غالبية مشاهد المسلسل.

وذكر بيان لشركة “دين فيلمز”، التي تتمع بخبرة واسعة في إنتاج الأعمال الأجنبية في المغرب، أن طاقم تصوير الفيلم وصل أمس الاثنين الى مدينة الصويرة، لتصوير عدد من مشاهد المسلسل.

ويحكي هذا المسلسل قصة رحلة الخطوط الجوية “بان أمريكان”، رقم 103، التي انتهت بشكل مأساوي، أسفر عن مقتل أكثر من 270 شخصًا في مدينة “لوكربي” الاسكتلندية، سنة 1988.