مراكش : الشرطة السياحية توقف 125 مرشدا غير مرخص

2024-04-23 / 14:16
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تمكنت الفرقة السياحية بمراكش، الاسبوع المنصرم، في إطار عملها في تأمين الفضاءات السياحية بالمدينة الحمراء ، ومحاصرة كل الظواهر السلبية التي قد تؤثر عليه ، من توقيف 125 شخص يمتهنون الإرشاد السياحي الغير المرخص.

و خلال نفس الفترة ، تم كذلك توقيف 4 أشخاص متلبسين بالسرقة ، و7 أشخاص من أجل مضايقة السياح الأجانب .

وجاء ذلك في إطار التنزيل الميداني للإستراتيجية الأمنية المرصودة للرفع من مؤشر الأمن السياحي داخل فضاء المدينة العتيقة من خلال القيام بعمليات أمنية موسعة.

هذا وقد تم إخضاع المعنين بالأمر لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث بتنسيق مع النيابة العامة المختصة قبل تقديمهم أمام العدالة كل حسب المنسوب إليه.

2024-04-23 / 14:16
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