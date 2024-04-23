سيام 2024.. اتفاق لإحداث مشروع مركز لتطوير إنتاج البذور الزيتية بالمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

على هامش الدورة السادسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، قام محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و مارك فيسنو وزير الفلاحة والسيادة الغذائية للجمهورية الفرنسية، بمكناس، بتوقيع خارطة طريق لتطوير التعاون والشراكة في مجالات الفلاحة والغابات.

و في هذا الصدد، ترأس الوزيران مراسيم التوقيع على عدة اتفاقيات بين المهنيين لكلا البلدين، كان من بينها اتفاقية مذكرة تفاهم في إطار مشروع إحداث مركز تقني جهوي لتطوير إنتاج البذور الزيتية بالمغرب.

و يهدف هذا المشروع، الذي تستفيد منه الفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية ((FOLEA، إلى تعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للفاعلين في عالية السلسلة من خلال إنشاء مركز تقني جهوي، وهو جزء من نهج بناء وتعاوني بين الطرفين من أجل تنمية مستدامة لسلسلة البذور الزيتية المغربية.