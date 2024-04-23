استئنافية أكادير ترفع عقوبة الطاوجني إلى 4 سنوات سجنا نافذا

2024-04-23 / 11:48
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هبة بريس – الرباط

رفعت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير، يومه الثلاثاء، عقوبة الناشط رضا الطاوجني.

وقضت المحكمة، بإدانة الطاوجني بالسجن النافذ 4 سنوات، بعد متابعته بتهم تتعلق بانتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، و تسجيل وبث صور شخص دون موافقته.

هذا وكانت المحكمة الابتدائية، بمدينة أكادير، قد قضت بإدانة الطاوجني بالسجن سنتين نافذة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم.

2024-04-23 / 11:48
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