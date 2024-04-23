استئنافية أكادير ترفع عقوبة الطاوجني إلى 4 سنوات سجنا نافذا
هبة بريس – الرباط
رفعت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير، يومه الثلاثاء، عقوبة الناشط رضا الطاوجني.
وقضت المحكمة، بإدانة الطاوجني بالسجن النافذ 4 سنوات، بعد متابعته بتهم تتعلق بانتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، و تسجيل وبث صور شخص دون موافقته.
هذا وكانت المحكمة الابتدائية، بمدينة أكادير، قد قضت بإدانة الطاوجني بالسجن سنتين نافذة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم.
15 تعليقات
أربعة سنوات قليلة في حقه مثل هؤلاء الأشخاص الذين تفسدوا البلاد يجب محاكمتهم بأفصى عوقوبة مع الأشغال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة.
ليس له حق بنشر الصور الشخصية أنها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
الله يأخذ الحق في كل ظالم.
القانون فوق كل شيء وانتهى.
العدالة والإنصاف مكسب للجميع كيفما كانت مهنته.
نتمنى أن يكون هذا الحكم منصف بالمصداقية ، من تعدى حدود الله ظلم نفسه..
الضرب بيد من حديد على من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال ألاخلاقية ، حسبنا الله ونعم الوكيل.
إن الله يمهل ولا يهمل، خير الكلام ما قل ودل..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.الان تيقنت بان المغرب دولة قانون بامتياز. افكر يوما ان استقر ببلا د اجدادي في سبيلها. لك الله يا وطني ويا شعب المغرب.
الحكم في محله يستحق ذالك أو اكثر لان المثل يقول ( لدار شي عقوبة يستاهل الذنب ..
وذالك جزاء الظالمين والقانون فوق كل شيء حتى يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه بفعل ذلك ..
من يهين مقدسات المغاربة فهو حر طليق ومن يسعى لفضح الفساد يحكم عليه باربع سنوات انها دولة الحق والقانون
أش من قانون تتكلمون سلطات القضائية يأخذ الحق في الظالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل لاحرية تعبير ولا رأي ولاقول الحق ولانهي عن المنكر في وطني ولك الله
تكميم الأفواه و تلجيم حرية التعبير و الوصول للمعلومة، و ربط المسؤولية بالمحاسبة
رسالة لكل من سولت له انتقاد كبير كروش المغرب فهذا جزاءه.
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