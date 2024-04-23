استئنافية أكادير ترفع عقوبة الطاوجني إلى 4 سنوات سجنا نافذا

2024-04-23 / 11:48
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هبة بريس – الرباط

رفعت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير، يومه الثلاثاء، عقوبة الناشط رضا الطاوجني.

وقضت المحكمة، بإدانة الطاوجني بالسجن النافذ 4 سنوات، بعد متابعته بتهم تتعلق بانتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، و تسجيل وبث صور شخص دون موافقته.

هذا وكانت المحكمة الابتدائية، بمدينة أكادير، قد قضت بإدانة الطاوجني بالسجن سنتين نافذة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم.

2024-04-23 / 11:48
15

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‫15 تعليقات

  1. أربعة سنوات قليلة في حقه مثل هؤلاء الأشخاص الذين تفسدوا البلاد يجب محاكمتهم بأفصى عوقوبة مع الأشغال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة.

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  7. الضرب بيد من حديد على من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال ألاخلاقية ، حسبنا الله ونعم الوكيل.

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  9. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.الان تيقنت بان المغرب دولة قانون بامتياز. افكر يوما ان استقر ببلا د اجدادي في سبيلها. لك الله يا وطني ويا شعب المغرب.

    1
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  11. وذالك جزاء الظالمين والقانون فوق كل شيء حتى يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه بفعل ذلك ..

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  12. من يهين مقدسات المغاربة فهو حر طليق ومن يسعى لفضح الفساد يحكم عليه باربع سنوات انها دولة الحق والقانون

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  13. أش من قانون تتكلمون سلطات القضائية يأخذ الحق في الظالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل لاحرية تعبير ولا رأي ولاقول الحق ولانهي عن المنكر في وطني ولك الله

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