أردوغان: لا أعتقد أن حركة حماس ستغادر قطر

2024-04-23 / 11:40
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هبة بريس – وكالات

نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله اليوم الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن حركة حماس ستغادر قطر التي تتخذها مقرا، مضيفا أنه لم يشهد أيضا أي مؤشرات على ذلك من جانب الدوحة.

ونقلت قناة “خبر ترك” ووسائل إعلام أخرى عن أردوغان القول للصحافيين خلال رحلة العودة من زيارته للعراق، إن سيطرة إسرائيل بالكامل على غزة “ستفتح الباب” أمام المزيد من الاجتياحات للأراضي الفلسطينية.

هذا ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين إلى بغداد في زيارة رسمية للعراق هي الأولى له منذ أكثر من عقد، ليناقش خلالها ملفات عدة أبرزها تقاسم المياه وصادرات النفط والأمن الإقليمي.

2024-04-23 / 11:40
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