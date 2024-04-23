الصورة تعبيرية

وزارة الفلاحة الإسبانية: صادراتنا إلى المغرب سجلت رقما تاريخيا خلال 2023

2024-04-23 / 10:33
1

هبة بريس

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسبانية، أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب سجلت رقما قياسيا تاريخيا سنة 2023 بقيمة 12,146 مليار يورو، أي بزيادة 3,3 في المائة مقارنة بسنة 2022، وهو أعلى بكثير من نمو المبيعات الإسبانية على مستوى العالم.

وذكرت الوزارة، أن إسبانيا تعد بذلك المورد الرئيسي للسلع والخدمات للمغرب بحصة تبلغ 14 في المائة، فيما تستورد من المغرب أساسا المعدات الكهربائية والملابس والمعدات ومكونات السيارات وإكسسواراتها والأسماك.

أما الصادرات الغذائية الإسبانية إلى المغرب سنة 2023، فقد بلغت 1,155 مليار أورو، أي بزيادة 8,3 في المائة عن العام السابق.

ومنذ عام 2019، تضاعفت هذه المبيعات ثلاث مرات تقريبا، أي بزيادة قدرها 135 في المائة، وفقا للوزارة الإسبانية.

2024-04-23 / 10:33
1

مقالات ذات صلة

صديقي: الفلاحة تغذي الاقتصادات الإفريقية وتدعم أكثر من نصف…

2024-04-23 / 09:18

ولي العهد يدشن معرض الفلاحة بمكناس و يزور مختلف…

2024-04-22 / 16:14

بسبب حظر التصدير.. منتجو البطاطس يهددون بوقف الإنتاج

2024-04-22 / 15:59

استعدادات المونديال.. “لارام” تعتزم اقتناء 200 طائرة جديدة

2024-04-22 / 15:51
بورصة الدار البيضاء تغلق تداولاتها على وقع الانخفاض

بورصة البيضاء تفتح باب التسجيل في بطولة البورصة نسخة…

2024-04-22 / 14:20

مطارات السعودية تسجل 12,50 مليون مسافر في رمضان وعيد…

2024-04-22 / 13:49

مندوبية لحليمي تسجل ارتفاعا في أسعار الأغذية والملابس والحسيمة…

2024-04-22 / 12:50

بداية من فاتح ماي.. شركات الشحن الفرنسية ترفع رسوم…

2024-04-20 / 14:09

اكادير تحتضن المعرض البيداغوجي للمدن الذكية على المستوى الإفريقي

2024-04-20 / 13:53

تقرير.. حوالي 43٪ من المغاربة استعانوا ب”الكريدي” لتغطية نفقاتهم…

2024-04-20 / 13:07

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى