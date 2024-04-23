وزارة الفلاحة الإسبانية: صادراتنا إلى المغرب سجلت رقما تاريخيا خلال 2023

هبة بريس

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسبانية، أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب سجلت رقما قياسيا تاريخيا سنة 2023 بقيمة 12,146 مليار يورو، أي بزيادة 3,3 في المائة مقارنة بسنة 2022، وهو أعلى بكثير من نمو المبيعات الإسبانية على مستوى العالم.

وذكرت الوزارة، أن إسبانيا تعد بذلك المورد الرئيسي للسلع والخدمات للمغرب بحصة تبلغ 14 في المائة، فيما تستورد من المغرب أساسا المعدات الكهربائية والملابس والمعدات ومكونات السيارات وإكسسواراتها والأسماك.

أما الصادرات الغذائية الإسبانية إلى المغرب سنة 2023، فقد بلغت 1,155 مليار أورو، أي بزيادة 8,3 في المائة عن العام السابق.

ومنذ عام 2019، تضاعفت هذه المبيعات ثلاث مرات تقريبا، أي بزيادة قدرها 135 في المائة، وفقا للوزارة الإسبانية.