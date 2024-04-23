الحموشي يقود وفدا أمنيا في جولة بدول الشرق الأوسط

هبة بريس

أجرى المدير العام لقطبي المديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ابتداءا من يومه الواحد و العشرين من شهر أبريل الجاري، وذلك في اطار جولة ببعض دول الشرق الأوسط، زيارة عمل إلى الدوحة بدولة قطر، وذلك على رأس وفد أمني، حيث تم عقد لقاءات مع مدير جهاز ” أمن الدولة” القطري، عبد الله بن محمد الخليفي، مرفوقا بمسؤولين أمنيين قطريين رفيعي المستوى.

وتأتي هذه الزيارة في سياق دولي مطبوع بمجموعة من المتغيرات، وترافقه تحديات أمنية مختلفة ومتنوعة، ما جعل من هذا اللقاء فرصة سانحة للوقوف على أهم التحديات الأمنية المشتركة بين البلدين، خاصة تلك المرتبطة بالجرائم الدولية العابرة للحدود، وبالتهديدات الارهابية المحدقة ببلدينا الشقيقين، كما هو الشأن بالنسبة لانعكاسات التطورات المقلقة في بعض البؤر المتوترة عبر العالم.

هذا وقد شكل اللقاء أيضا مناسبة للطرفين لتعزيز التعاون العملياتي المشترك عبر *تفعيل شراكات أمنية هامة*، وتم تدارس سبل تدعيم التنسيق الأمني بين البلدين، بالإضافة الى تبادل الخبرات والتجارب في جميع المجالات الأمنية ، و تكثيف الجهود من أجل مواجهة تداعيات الظاهرة الارهابية على أمن واستقرار البلدين.