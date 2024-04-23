بعد ضجة “السرقة المفبركة”.. “مومو مورنينغ شو” يعود لمستمعيه

هبة بريس – الرباط

بعد ضجة مكالمة السرقة المفبركة، استأنف الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو”، نشاطه بإذاعة “هيت راديو”.

وعاد “مومو” يوم أمس الإثنين، الى برنامجه “مومو مورنينغ شو” الصباحي، بعد توقفه لأسابيع بسبب متابعته على خلفية واقعة السرقة المفبركة.

هذا ويشار الى أن المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، أدانت محمد بوصفيحة بـ4 أشهر حبسا نافذا في قضية “السرقة المفبركة”.

وتبرأ بوصفيحة في فيديو نشره على حسابه بموقع “انستغرام”، قبل أيام من تورطه في واقعة السرقة الفبركة، نافيا علاقته بالمتهمين الرئيسيين، ومعبرا عن ثقته في القضاء في مرحلة الاستئناف.