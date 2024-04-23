طقس الثلاثاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية ستهم صباحا شمال غرب الأقاليم الجنوبية ومنطقة الغرب.

كما ستكون السماء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط، والريف، وجنوب المنطقة الشرقية، مع تناثر غبار محليا بالأقاليم الصحراوية وجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي.

ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسهول الوسطى وأقصى جنوب المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 10 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 13 و 19 درجة بالشياظمة، وسوس، والأطلس الصغير، والأقاليم الصحراوية وأقصى الجنوب الشرقي. وستكون ما بين 08 و 14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة، خلال النهار، ارتفاعا بمعظم أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.