إنتر يتوج رسميا بلقب “الكالتشيو” للمرة العشرين في تاريخه

حسم فريق إنتر ميلان، الاثنين، لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد الفوز على غريمه ميلان بنتيجة 2-1.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سان سيرو قد بدأ بهدفٍ لفرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 18 بعد لعبة رأسية مُتقنة.

وأضاف ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 49 من اللقاء، وذلك بعد تسديدة أرضية خادعة من على حدود منطقة الجزاء.

وقلص فيكايو توموري الفارق بهدفٍ لميلان في الدقيقة 80 من اللقاء، بعد مُتابعة لكرة برأسه داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء طرد ثيو هيرنانديز من ميلان ودينزيل دومفريس من إنترميلان، بعد اشتباك بين الفريقين، كما تعرض دافيد كالابريا للطرد من ميلان أيضاً.

وارتفع رصيد إنترميلان بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 86، ليبتعد بفارق 17 نقطة كاملة عن أقرب مُلاحقيه فريق ميلان الذي يأتي ثانياً برصيد 69 نقطة.

وأصبح إنترميلان هو البطل فعلياً لمُسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد استحالة اللحاق به حسابياً مع بقاء 5 مُباريات فقط لنهاية الموسم.

ورفع إنترميلان رصيد ألقابه في الدوري الإيطالي إلى اللقب رقم 20، والأول منذ موسم 2020/ 2021.