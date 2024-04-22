بايدن يصف المظاهرات التضامنية مع غزة بـ”المعادية للسامية
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن المظاهرات التضامنية مع فلسطين في جامعة كولومبيا وجامعات أمريكية أخرى بأنها “معادية للسامية”.
وقال بايدن، الذي تفاخر مراراً بأنه صهيوني وتعهد بحماية إسرائيل، إنه يدين “الاحتجاجات المعادية للسامية”.
وأضاف ” لهذا السبب قمت بإعداد برنامج للتعامل مع ذلك. كما أدين أولئك الذين لا يفهمون ما يجري مع الفلسطينيين وكيف يعيشون”.
وسُئل بايدن عما إذا كان ينبغي لرئيسة جامعة كولومبيا أن تستقيل، فأجاب: “لا أعرف ذلك”.
وقبل تلقي أسئلة الصحافيين، كان بايدن يتحدث مع النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من ولاية نيويورك)، وهي صوت صريح ضد الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة وقالت إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
وكان بايدن وأوكاسيو كورتيز معًا في فرجينيا لحضور حدث تغير المناخ بمناسبة يوم الأرض.
وتأتي تعليقات الرئيس في الوقت الذي يحتل فيه مئات الطلاب في جامعة كولومبيا وسط الحرم الجامعي احتجاجًا، ويتم اعتقال الطلاب، وتواجه رئيسة الجامعة مينوش شفيق دعوات للاستقالة.
ويطالب المتظاهرون، ومن بينهم طلاب يهود، بوقف إطلاق النار وإدارة بايدن بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.
10 تعليقات
اللهم احفظ أهل غزة وانصرهم نصرا عزيزا..
فلسطين شرف العرب ..
أكبر رئيس مجرم في العالم
كل إنسان عاقل و ملاحظ يعلم ان بايدن في حكم من رفع عنه القلم !! و ما كثرة زلاته التي هي من سمات كن هم مصابين بالزهايمر لخير دليل على ذلك! اما دفاعه عن ما يقع من إجرام في حق الشعب الفلسطيني فهو يتم من خلال همس الجمل في اذنه عبر أجهزة وضعت في اذنه حتى لا يخطئ و يدين اسرائيل!!!
الغرب يعود إلى زمن الديكتاتورية. كانوا يعيبون على روسيا والصين وكوريا الشمالية والان جاء دورهم في فرض الديكتاتورية وتكميم الافواه بالمتابعة.. الخ لافرق بين الغرب ودول العالم الثالث في الديكتاتورية. كلهم في الهوى سوا.
لأنهم يدعمون إسرائيل
اللهم احفظ أهل غزة
وانت عدو الانسانية
كل من يدعم قتل الاطفال و الرضع و الأبرياء و يدعم سرقة اراضيهم فهو سفاح
المجرم الصهيوني العجوز الصهاينة لايساوي التراب الذي يمشون عليه المجاهدون الشرفاؤ في غزة العزة والموت لامريكا والملاعين اينما حلوا وارتحلوا والله لهم بالمرصاد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العضيم والنصر للمسلمين .وهذا وعد رب العالمين ولاغالب سواه.