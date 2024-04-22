إطلاق دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، ابتداء من يوم الجمعة المقبل (03 ماي)، إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي
وأشار البلاغ إلى أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي سيتم عبر المنصة الالكترونية: mouakaba.transport.gov.ma
8 تعليقات
لا يستقيد المواطن من هدا الدغم
هد العملية لا نستفيد منها…
مهني النقل يدعموا والمواطن لا يدعم ..
أصلا خاص يدعموا كلشي ..
يجب دعم كل محطات الوقود..
هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي
ذلك سيكون افضل قرار
Ahsen haja ghaydiro
دعم غيركافي لكن …