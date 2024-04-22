إطلاق دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي

2024-04-22 / 21:30
8

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، ابتداء من يوم الجمعة المقبل (03 ماي)، إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي

وأشار البلاغ إلى أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي سيتم عبر المنصة الالكترونية: mouakaba.transport.gov.ma

2024-04-22 / 21:30
8

مقالات ذات صلة

الاقتصاد الأزرق.. “الشامي” يدعو إلى تعزيز التقائية السياسات القطاعية

2024-04-23 / 19:17

حاولت اختطاف طفلة يوم العيد ..الحبس النافذ للمختطفة

2024-04-23 / 18:49

الوكالة الوطنية للمياه والغابات ترد بخصوص فتح الأظرفة بطريقة…

2024-04-23 / 17:50

المنصوري: أزيد من 8500 مغربي استفادوا من دعم السكن

2024-04-23 / 17:40

المنصوري: منصة دعم السكن استقبلت أزيد من 65 ألف…

2024-04-23 / 17:26

وزير الصحة يتنقد سلوكيات “حراس أمن خاص” بالمستشفيات

2024-04-23 / 17:11

أكادير : السلطات تشن حملة على مقاهي الشيشة باحياء…

2024-04-23 / 17:05

آيت الطالب: النقص في الموارد البشرية في قطاع الصحة…

2024-04-23 / 16:49

حماية التراث الثقافي محور مباحثات بين بنسعيد ومدير المنظمة…

2024-04-23 / 16:37

وزير الصحة: 5 ملايين مواطن يتوافدون على مصلحة المستعجلات…

2024-04-23 / 16:19

‫8 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى