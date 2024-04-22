المغرب وكومنولث دومينيكا ملتزمتان بإبرام خارطة طريق للتعاون من الجيل الجديد

عبرت المملكة المغربية وكومنولث دومينيكا، اليوم الاثنين بالرباط، عن التزامهما الكامل بتعزيز وتحفيز وتوسيع نطاق تعاونهما، معربتين عن عزمهما على إبرام خارطة طريق للتعاون من الجيل الجديد على امتداد السنوات الثلاث المقبلة (2025-2027).

وأعرب الطرفان، في بيان مشترك صدر عقب محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة،، ووزير الشؤون الخارجية والدولية والتجارة والطاقة لكومنولث دومينيكا، فينس هندرسون، عن إرادتهما لتعميق ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل التجارب والخبرات بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد السيدان بوريطة وهندرسون بالمستوى الحالي للعلاقات بين البلدين، وكذا بأنشطة التعاون المنجزة في إطار خارطة طريق التعاون 2022-2024.

وبحث الوزيران، وفق البيان المشترك، القضايا المتعلقة بآفاق التعاون الثنائي للاستجابة لتطلعات وطموحات البلدين الصديقين.

وفي هذا الإطار، نوه الوزيران بهذه الفرصة لمواصلة تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين البلدين بما يعود بالنفع على الحكومتين والشعبين.

من جهة أخرى، أعرب السيد هندرسون عن “بالغ تقدير” كومنولث دومينيكا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة التعاون جنوب-جنوب، القائم على الفعالية والتضامن والبراغماتية، مبرزا أن الرؤية الملكية تحقق الاستقرار والأمن بمنطقة الكاريبي، من خلال مشاريع اجتماعية-اقتصادية ملموسة.