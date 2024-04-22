“هندرسون” يثمن رؤية الملك بشأن تعزيز التعاون جنوب-جنوب

ثمن وزير الشؤون الخارجية والدولية والتجارة والطاقة لكومنولث دومينيكا فينس هندرسون، عاليا، اليوم الاثنين بالرباط، رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تعزيز التعاون جنوب-جنوب.

وقال هندرسون، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، “أود أن أعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه كومنولث دومينيكا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن التعاون جنوب-جنوب، القائم على النجاعة والتضامن والبراغماتية”.

وأبرز أيضاً أن كومنولث دومينيكا استفاد كثيرا من تعاونه مع المملكة المغربية في هذا الإطار.

وأوضح أنه “على مر السنوات، وبفضل توطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، استفدنا من تطوير الموارد البشرية والمنح الدراسية لفائدة الطلاب الدومينيكيين بالمغرب، ومن المواكبة التقنية في مجال الفلاحة، و مجالات أخرى”.

وفي معرض تطرقه لملف الصحراء المغربية، أكد السيد هندرسون مجددا على الدعم الثابت لكومنولث دومينيكا للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل أراضيها، بما فيها الصحراء المغربية، مجددا دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة سنة 2007.