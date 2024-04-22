الجامعة تقيم حفل استقبال على شرف “أسود الفوتصال”

هبة بريس _ رياضة

أقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يومه الاثنين 22 أبريل 2024 حفل استقبال على شرف المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة بعد تتويجه بلقب النسخة السابعة من منافسات كأس إفريقيا للأمم التي اختتمت أطوارها يوم أمس الأحد بمدينة الرباط.

في بداية هذا الحفل، الذي أقيم بمركب محمد السادس لكرة القدم، عبر سفيان المسرار، عميد المنتخب الوطني عن سعادته بعدما تمكنت النخبة الوطنية من الحفاظ على لقبها الذي فازت به في النسختين الماضيتين.

وشكر المسرار، جميع الأطقم التقنية والإدارية واللاعبين على المجهودات التي قاموا بها للفوز بهذا اللقب، مشددا على ضرورة التفكير من الآن في كأس العالم التي ستحتضنها أوزبكستان.

بدوره عبر السيد هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني عن سعادته لقيادة المنتخب الوطني للفوز بكأس إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدا أن قيمة اللقب ازدادت بتهنئة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وشكر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جميع الفعاليات التي ساهمت في هذا الإنجاز التاريخي.

وفي السياق ذاته، أبرز السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الدور المتبصر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الإنجازات الذي تحققها الكرة المغربية، آخرها الفوز بكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة.

وهنأ السيد فوزي لقجع، جميع أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، بالرسالة الملكية السامية، مشيدا بالمستوى الجيد الذي ظهرت به النخبة الوطنية في كأس إفريقيا للأمم، التي وصفها بالنموذجية، داعيا إياها لمواصلة العمل في أفق تشريف كرة القدم المغربية في كأس العالم المقبلة بأوزبكستان.