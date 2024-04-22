ولي العهد يدشن معرض الفلاحة بمكناس و يزور مختلف أقطابه

2024-04-22 / 16:14
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هبة بريس من مكناس

دشن الأمير الجليل المولى حسن النسخة السادسة عشر للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس زوال اليوم الاثنين.

و زار الأمير المولى الحسن مختلف أقطاب المعرض الدولي للفلاحة “سيام مكناس” تحت تصفيقات العارضين و الحضور المهني.

و حرص الأمير مولاي الحسن كما جرت العادة على مبادلة التحية لكافة المهنيين بفضاءات المعرض.

و قد كان صاحب السمو الأمير مولاي الحسن مرفوقا بوفد رسمي كان من ضمنه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و رئيس جمعية المعرض و المندوب بالنيابة.

2024-04-22 / 16:14
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