استعدادات المونديال.. “لارام” تعتزم اقتناء 200 طائرة جديدة

2024-04-22 / 15:51
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هبة بريس – اقتصاد

طرحت شركة الخطوط الملكية المغربية مناقصة لشراء طائرات جديدةفي إطار الاستعدادات لمونديال 2030 الذي ستنظمه المغرب الى جانب اسبانيا والبرتغال.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة، عبد الحميد عدو في تصريح لوكالة رويترز أنه تم طرح المناقصة في 15 أبريل.

هذا وتسعى الشركة لشراء 200 طائرة، معظمها طائرات للمسافات المتوسطة مع وجود طائرات للمسافات الطويلة والقصيرة، من أجلالمنافسة في السوق الأفريقية الآخذة في النمو.

وتربط رحلات تسيرها الشركة حوالي 50 مطارا أفريقيا بأسطول يضم 52 طائرة معظمها من بوينغ.

2024-04-22 / 15:51
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